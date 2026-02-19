« Paradise » revient avec des enjeux accrus et de nouveaux visages

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

« Paradise », le thriller politique dystopique avec Sterling K. Brown dans le rôle de l'agent des services secrets Xavier Collins, démarre sa deuxième saison sur Hulu ce lundi avec un regard plus approfondi sur le mystère qui a poussé l'humanité sous terre.

« Les enjeux sont plus importants », a déclaré Thomas Doherty, qui rejoint la distribution cette saison dans le rôle de Link, chef d'un gang de motards. Il espère que le public ira au-delà des explosions et de l'action pour atteindre le cœur émotionnel de la série.

« La série est, pour nous tous — et certainement pour moi —, une histoire humaine, et elle est très ancrée dans l'humain », a-t-il déclaré à Reuters lors de la première hollywoodienne mercredi.

Julianne Nicholson est de retour dans le rôle de l'antagoniste Samantha « Sinatra » Redmond et Shailene Woodley rejoint la distribution dans le rôle d'une survivante importante de la catastrophe mondiale. Sarah Shahi et Aliyah Mastin reviennent dans les rôles du Dr Gabriela Torabi et de Presley Collins, la fille de Xavier.

La quête de la vérité de Collins — et de sa femme disparue — est le moteur de la saison 2, alors que la série élargit sa perspective sur la catastrophe qui a poussé les survivants à la clandestinité.

Ce regard plus large sur le cataclysme a incité Shahi à établir des parallèles avec le monde réel: « Il suffit de regarder le monde et de voir l'état dans lequel tout le monde se trouve pour se dire: « Peut-être que je devrais commencer à penser un peu différemment et à me préparer un peu différemment ». »