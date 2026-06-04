Parabilis Medicines prévoit de lever jusqu'à 475 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société biopharmaceutique Parabilis Medicines a déclaré jeudi qu'elle prévoit de lever jusqu'à 475 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

Le marché des introductions en bourse estivales a pris de l'élan après un début d'année mouvementé, une série de cotations bien accueillies encourageant davantage d'entreprises à tester l'appétit des investisseurs.

Parabilis est une société biopharmaceutique au stade clinique qui développe Helicons, une nouvelle classe de peptides hélicoïdaux stabilisés conçus pour attaquer et moduler des protéines qui ont toujours été difficiles à cibler avec les médicaments conventionnels.

La société prévoit de vendre 25 millions d'actions dans le cadre de cette offre, à un prix compris entre 17 et 19 dollars par action.

Elle utilise sa plateforme propriétaire pour développer des traitements contre des maladies causées par certaines protéines difficiles à cibler, a indiqué Parabilis dans son prospectus d'introduction en bourse.

Une fois l'offre clôturée, l'action Parabilis sera cotée au Nasdaq sous le symbole "PBLS".

Leerink Partners, BofA Securities, Evercore ISI, Guggenheim Securities et LifeSci Capital sont les chefs de file de l'opération.