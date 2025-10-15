Papa John's progresse après l'annonce par Reuters d'une nouvelle offre de rachat par Apollo

15 octobre - ** Les actions de Papa John's PZZA.O ont bondi de 12,6 % à 54,80 $ dans les transactions de pré-marché

** Reuters rapporte qu'Apollo Global APO.N a fait une nouvelle offre pour privatiser la chaîne de pizzerias à 64 dollars par action, citant des personnes familières avec le dossier

** La situation est fluide et aucun accord n'est garanti, ont-elles ajouté

** En juin, Apollo et Irth Capital ont présenté une offre conjointe pour Co à un peu plus de 60 dollars par action, avait rapporté Reuters, citant des sources

** En tenant compte du mouvement de la séance, l'action a augmenté d'environ 19 % depuis le début de l'année