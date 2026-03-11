Papa John's examine une nouvelle offre de rachat de 1,5 milliard de dollars de la part d'Irth Capital, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 3, détails de l'article dans son ensemble)

Papa John's International PZZA.O étudie une nouvelle offre de l'Irth Capital Management pour privatiser la chaîne américaine de pizzerias à une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières de l'affaire.

L'actionnaire Irth a proposé 47 dollars par action, selon le rapport, ce qui représente une prime d'environ 44 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action. Papa John's a une valeur de marché d'environ 1,07 milliard de dollars, selon les données du LSEG.

Ses actions ont bondi de 19 % dans les échanges de l'après-midi à la suite de la nouvelle. L'Irth n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis que Papa John's s'est refusé à tout commentaire.

L'Irth a récemment porté sa participation effective dans Papa John's à environ 10 %, indique le rapport, citant l'une des personnes familières de l'affaire.

Il n'y a aucune certitude que Papa John's acceptera l'offre de l'Irth en cours d'examen et un autre soumissionnaire pourrait émerger, selon le rapport du WSJ, ajoutant que la proposition comprend le soutien de Brookfield Asset Management BAM.N .

En novembre de l'année dernière, Apollo Global APO.N a retiré son offre de rachat de la chaîne de pizzerias pour 64 dollars par action. Par la suite, Irenic Capital Management a pris une participation, ce qui a renforcé les spéculations sur l'avenir de la chaîne de pizzerias.

Apollo et l'Irth avaient soumis une offre conjointe pour la société à un peu plus de 60 dollars par action au début de l'année dernière, avant qu'Apollo ne soumette une offre en solo au début du mois d'octobre.

Fondée en 2024, Irth est soutenue par un membre de la famille royale du Qatar et est dirigée par les cofondateurs Sheikh Mohamed bin Abdulla Al-Thani et Matthew Bradshaw.

Un accord avec Papa John's, qui a tenté une stratégie de redressement après des années de lutte contre la faiblesse de la demande sous la direction de plusieurs directeurs généraux, serait l'une des premières grandes transactions de l'Irth.

Papa John's a été créé à Jeffersonville, dans l'Indiana, en 1984 et est entré en bourse en 1993.