 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Papa John's examine une nouvelle offre de rachat de 1,5 milliard de dollars de la part d'Irth Capital, selon le WSJ
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 3, détails de l'article dans son ensemble)

Papa John's International PZZA.O étudie une nouvelle offre de l'Irth Capital Management pour privatiser la chaîne américaine de pizzerias à une valeur d'environ 1,5 milliard de dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières de l'affaire.

L'actionnaire Irth a proposé 47 dollars par action, selon le rapport, ce qui représente une prime d'environ 44 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action. Papa John's a une valeur de marché d'environ 1,07 milliard de dollars, selon les données du LSEG.

Ses actions ont bondi de 19 % dans les échanges de l'après-midi à la suite de la nouvelle. L'Irth n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, tandis que Papa John's s'est refusé à tout commentaire.

L'Irth a récemment porté sa participation effective dans Papa John's à environ 10 %, indique le rapport, citant l'une des personnes familières de l'affaire.

Il n'y a aucune certitude que Papa John's acceptera l'offre de l'Irth en cours d'examen et un autre soumissionnaire pourrait émerger, selon le rapport du WSJ, ajoutant que la proposition comprend le soutien de Brookfield Asset Management BAM.N .

En novembre de l'année dernière, Apollo Global APO.N a retiré son offre de rachat de la chaîne de pizzerias pour 64 dollars par action. Par la suite, Irenic Capital Management a pris une participation, ce qui a renforcé les spéculations sur l'avenir de la chaîne de pizzerias.

Apollo et l'Irth avaient soumis une offre conjointe pour la société à un peu plus de 60 dollars par action au début de l'année dernière, avant qu'Apollo ne soumette une offre en solo au début du mois d'octobre.

Fondée en 2024, Irth est soutenue par un membre de la famille royale du Qatar et est dirigée par les cofondateurs Sheikh Mohamed bin Abdulla Al-Thani et Matthew Bradshaw.

Un accord avec Papa John's, qui a tenté une stratégie de redressement après des années de lutte contre la faiblesse de la demande sous la direction de plusieurs directeurs généraux, serait l'une des premières grandes transactions de l'Irth.

Papa John's a été créé à Jeffersonville, dans l'Indiana, en 1984 et est entré en bourse en 1993.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
106,110 USD NYSE -1,91%
PAPA JOHNS INTL
38,8600 USD NASDAQ +19,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue extérieure de la Bourse de New York, le 6 mars 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street freinée par la hausse des prix du pétrole
    information fournie par AFP 11.03.2026 21:25 

    La Bourse de New York a clôturé orientée en baisse mercredi, minée par la remontée des cours du pétrole, en dépit de l'annonce d'une mobilisation des réserves stratégiques d'or noir pour atténuer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Le Dow Jones a perdu ... Lire la suite

  • Un bonobo au zoo de Wilhelma à Stuttgart, en Allemagne,le 23 avril 2013 ( DPA / FRANZISKA KRAUFMANN )
    Malgré leur réputation pacifique, les bonobos sont agressifs, surtout envers les mâles
    information fournie par AFP 11.03.2026 21:25 

    Bien que réputés pour leur altruisme et leur pacifisme, nos cousins les bonobos sont tout autant agressifs que les chimpanzés, mais ciblent eux principalement les mâles, selon une étude publiée mercredi. Vivant en sociétés matriarcales, ces grands singes au regard ... Lire la suite

  • Elon Musk, le 23 janvier 2026 à Davos, en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Elon Musk, largement le plus riche d'un monde comptant 400 milliardaires de plus
    information fournie par AFP 11.03.2026 21:19 

    L'homme d'affaires Elon Musk, actionnaire de référence du constructeur automobile Tesla , de la société spatiale SpaceX, du réseau social X et de l'entreprise d'intelligence artificielle xAI, arrive largement en tête de la liste des personnes les plus riches au ... Lire la suite

  • Image satellite, prise le 4 mars 2026 par Planet Labs PBC, montrant une école de Minab, en Iran, après un bombardement présumé le 28 février au premier jour de la guerre au Moyen-Orient ( 2026 Planet Labs PBC / - )
    Ce que l'on sait sur le bombardement d'une école en Iran
    information fournie par AFP 11.03.2026 21:16 

    L'Iran a accusé les Etats-Unis et Israël d'avoir bombardé une école. Donald Trump a d'abord essayé de rejeter la responsabilité sur Téhéran avant de faire en partie machine arrière, Israël niant tout lien avec la frappe. Selon les autorités iraniennes, l'explosion ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank