Papa John's examine une nouvelle offre de rachat de 1,5 milliard de dollars de la part d'Irth Capital, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Papa John's International PZZA.O étudie une nouvelle offre d'Irth Capital Management pour privatiser la chaîne de pizzas américaine , évaluée à environ 1,5 milliard de dollars, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des personnes familières de l'affaire.

Les actions de Papa John's ont augmenté de 18 % dans les échanges de l'après-midi à la suite de cette nouvelle.

Irth a offert 47 dollars par action pour la société, selon le rapport, ce qui représente une prime d' environ 44 % par rapport à la dernière clôture de l'action. Papa John's a une valeur de marché d'environ 1,07 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Papa John's et l'Irth n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Apollo Global APO.N a retiré son offre de rachat de la chaîne de pizzerias pour 64 dollars par action, avait rapporté Reuters en novembre.

À la suite de ce développement, l'investisseur activiste Irenic Capital Management a pris une participation dans Papa John's, ajoutant à la spéculation croissante sur l'avenir de la chaîne de pizzerias.

Apollo et Irth Capital Management ont présenté une offre conjointe pour la société à un peu plus de 60 dollars par action au début de l'année dernière, avant qu'Apollo ne présente une offre en solo au début du mois d'octobre, avait précédemment rapporté Reuters.

Il n'y a aucune certitude que Papa John's acceptera l'offre de l'Irth en cours d'examen et un autre soumissionnaire pourrait émerger, selon le rapport du WSJ, ajoutant que la proposition comprend le soutien de Brookfield Asset Management BAM.N .

Irth, créé en 2024 et soutenu par un membre de la famille royale du Qatar, est dirigé par les cofondateurs Sheikh Mohamed bin Abdulla Al-Thani et Matthew Bradshaw.

L'acquisition de Papa John's serait l'une des premières transactions importantes de l'entreprise, selon le rapport.

Papa John's a été créé à Jeffersonville, dans l'Indiana, en 1984 et est entré en bourse en 1993. L'entreprise a tenté une stratégie de redressement après des années de lutte contre la faiblesse de la demande sous la direction de plusieurs directeur général.