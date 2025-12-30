Panne électrique dans le tunnel sous la Manche, le Shuttle de Getlink interrompu
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 15:28
La compagnie Eurostar a annoncé mardi la suspension totale de ses liaisons au départ et à destination de Londres. Cette interruption fait suite à une défaillance de l'alimentation électrique par caténaire (câbles aériens) et à l'immobilisation consécutive d'une navette Le Shuttle de Getlink , l'exploitant de l'infrastructure.
"En raison d'un problème d'alimentation électrique et d'une rame Le Shuttle en panne, nous conseillons vivement à tous nos passagers de reporter leur voyage", a déclaré l'entreprise.
Alors que la société a transporté 19,5 millions de passagers en 2024, un record historique, ce blocage technique survient au moment le plus critique de la saison hivernale. Aucune échéance de reprise du trafic n'a été communiquée, laissant planer une incertitude totale sur la reprise des dessertes vers Paris, Bruxelles et Amsterdam.
Le titre Getlink recule actuellement de 0,4% à Paris au sein d'un indice SBF 120 en progression de 0,5%.
Valeurs associées
|15,7600 EUR
|Euronext Paris
|-0,38%
