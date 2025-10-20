Panne au sein de la division cloud d'Amazon, plusieurs sites internet perturbés

Amazon AMZN.O a fait état lundi d'une panne affectant sa division de services informatiques dématérialisés ("cloud") AWS, provoquant des perturbations sur plusieurs sites internet et applications populaires comme Snapchat et Robinhood.

"Nous confirmons une augmentation des taux d'erreur et des latences pour plusieurs services AWS dans la région US-EAST-1", a déclaré AWS.

La start-up d'intelligence artificielle Perplexity et la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase ont fait état de pannes qu'elles ont attribuées à AWS.

"Perplexity est actuellement en panne. La cause principale est un problème AWS. Nous travaillons à sa résolution", a déclaré le patron de Perplexity Aravind Srinivas dans un message sur le réseau social X.

AWS et Amazon n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Selon le site spécialisé Downdetector, Amazon.com, PrimeVideo et Alexa ont rencontré des difficultés, tout comme le service de paiement mobile Venmo, propriété de Paypal PYPL.O .

(Rédigé par Shubam Kalia à Bangalore, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)