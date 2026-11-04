 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pandora relève ses objectifs 2026, soutenu par la demande de nouveautés
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 09:05

Ajouter Boursorama à vos sources

Pandora a relevé ‌mercredi ses objectifs annuels face à une amélioration ​de la demande sur ses principaux marchés que sont les États-Unis et l'Europe, alors que le joaillier ​danois lance de nouvelles collections et accélère sa transition vers des ​produits plaqués platine.

Le fabricant ⁠de bracelets personnalisables et de bijoux sertis de ‌diamants synthétiques table désormais sur une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre ​2% et 3%, ‌contre une fourchette de 0% à ⁠3% précédemment annoncée.

"Des designs plus distinctifs et un marketing adapté aux spécificités culturelles stimulent l’engouement pour la ⁠marque. Nous ‌avons revu à la hausse nos prévisions ⁠pour 2026, en les situant désormais dans la ‌partie haute de la fourchette", a déclaré la ⁠présidente-directrice générale Berta de Pablos-Barbier dans un communiqué.

Le ⁠groupe table ‌désormais sur une marge opérationnelle annuelle comprise entre 22,5% ​et 23%, contre ‌une fourchette de 22% à 23% précédemment.

Le chiffre d’affaires comparable du troisième ​trimestre a progressé de 7% pour atteindre 6,69 milliards de couronnes (895,24 millions d'euros), dépassant ⁠ainsi la prévision moyenne de 6,58 milliards issue d’un sondage d’analystes fourni par Pandora. Le résultat d’exploitation est passé de 880 millions à 1,06 milliard de couronnes.

(Rédigé par Alessandro Parodi ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
16,7 +0,66%
Pétrole Brent
103,95 -0,31%
CAC 40
8 058,19 +0,47%
BIOPHYTIS
0,03 +16,28%
ALSTOM
11,045 -0,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank