Pandora relève ses objectifs 2026, soutenu par la demande de nouveautés

Pandora a relevé ‌mercredi ses objectifs annuels face à une amélioration ​de la demande sur ses principaux marchés que sont les États-Unis et l'Europe, alors que le joaillier ​danois lance de nouvelles collections et accélère sa transition vers des ​produits plaqués platine.

Le fabricant ⁠de bracelets personnalisables et de bijoux sertis de ‌diamants synthétiques table désormais sur une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre ​2% et 3%, ‌contre une fourchette de 0% à ⁠3% précédemment annoncée.

"Des designs plus distinctifs et un marketing adapté aux spécificités culturelles stimulent l’engouement pour la ⁠marque. Nous ‌avons revu à la hausse nos prévisions ⁠pour 2026, en les situant désormais dans la ‌partie haute de la fourchette", a déclaré la ⁠présidente-directrice générale Berta de Pablos-Barbier dans un communiqué.

Le ⁠groupe table ‌désormais sur une marge opérationnelle annuelle comprise entre 22,5% ​et 23%, contre ‌une fourchette de 22% à 23% précédemment.

Le chiffre d’affaires comparable du troisième ​trimestre a progressé de 7% pour atteindre 6,69 milliards de couronnes (895,24 millions d'euros), dépassant ⁠ainsi la prévision moyenne de 6,58 milliards issue d’un sondage d’analystes fourni par Pandora. Le résultat d’exploitation est passé de 880 millions à 1,06 milliard de couronnes.

(Rédigé par Alessandro Parodi ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)