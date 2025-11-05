 Aller au contenu principal
Pandora réduit ses prévisions de ventes comparables pour 2025
information fournie par AOF 05/11/2025 à 10:39

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, Pandora a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6% à 6,269 milliards de couronnes danoises, malgré un contexte macroéconomique turbulent et un faible sentiment des consommateurs. La croissance organique comprend une croissance des ventes comparables à 2% (contre un consensus de 3%) et une de 4% pour l'expansion de son réseau. En Europe, les ventes comparables ont reculé de 1% alors qu'elles ont augmenté de 6% aux Etats-Unis. Sur 9 mois, les ventes atteignent 20,691 milliards de couronnes danoises, soit une hausse organique de 7%.

En outre, sur ce trimestre, le fabricant danois de bijoux estime que sa marge brute est restée solide à 79,3% malgré des vents contraires de 280 points de base liés aux taux de change, aux matières premières et aux droits de douane. Elle s'élevait à 80,1% au troisième trimestre 2024.

Le résultat d'exploitation est en repli. Il s'est élevé à 880 millions de couronnes danoises contre 980 millions au troisième trimestre 2024.

La marge Ebit du troisième trimestre 2025 s'est établie à 14%, comme prévu, contre 16,1% il y a un an à la même période. Elle a ainsi reculé de 210 points de base en glissement annuel, reflétant un effet défavorable significatif de 380 points de base lié aux taux de change, aux matières premières et aux droits de douane.

Au troisième trimestre 2025, le bénéfice net est en recul sur un an passant de 595 à 489 millions de couronnes danoises. Le bénéfice par action a reculé de 14% à 6,3 couronnes danoises. Ajusté des effets de change, il a augmenté de 5% en glissement annuel.

Suite à cette publication trimestrielle, Pandora maintient pour 2025 ses prévisions de croissance organique de 7 à 8%. En revanche, le groupe danois a abaissé ses objectifs de croissance de ventes comparables. Elle devrait désormais s'établir entre 3 et 4% contre 4 à 5% précédemment.

A l'inverse, l'expansion du réseau est attendue en croissance entre 3 et 4% contre 3% précédemment.

La marge EBIT prévue pour 2025 est également maintenue à environ 24%.

En outre, Pandora a revu à la baisse son objectif de marge Ebit pour 2026. Elle devrait se situer à environ 23% contre une estimation précédente d'au moins 24%, "afin de refléter uniquement les difficultés supplémentaires liées aux matières premières et aux taux de change depuis l'annonce du deuxième trimestre 2025".

Pour Jefferies, "cette révision à la baisse des prévisions de croissance des ventes à périmètre comparable est largement conforme aux attentes, tout comme la prudence accrue concernant la marge de 2026, compte tenu des défis bien connus liés au prix de l'argent. Selon le broker, "une stratégie plus axée sur la croissance des volumes serait largement bien accueillie".

En repli de 2,44% à Copenhague ce mercredi depuis l'ouverture des marchés, le titre Pandora perd près de 40% depuis le 1er janvier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs du luxe

