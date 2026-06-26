Pandora recherché à Copenhague après un double relèvement de BofA

Pandora, le numéro un mondial de la joaillerie, progresse nettement ce vendredi en Bourse après que BofA a relevé sa recommandation sur le titre, estimant que le pire est passé pour le groupe danois.

Avec un gain de l'ordre de 4,3% à 738 couronnes vers 16h45, l'action du fabricant de bijoux contemporains finis main figure parmi les plus fortes hausses de l'indice STOXX 600 et revient à des plus hauts depuis la fin 2025.

Dans une note publiée dans la matinée, Bank of America indique être directement passé de "sous-performance" à "achat" sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 400 à 790 couronnes, ce qui apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 13%.

"Après 18 mois difficiles, le pire est désormais derrière Pandora, de notre point de vue, avec un catalyseur évident en perspective lié à l'allègement des pressions qui pénalisaient les marges et une stabilisation de la croissance organique", écrit la banque américaine.

La firme explique avoir rehaussé de 6% à 35% ses prévisions de résultat opérationnel (Ebit) sur le groupe au cours de la période allant de 2026 à 2028 pour les porter légèrement au-dessus de celles du consensus.

Un point d'inflexion se profile

"Pandora est en train d'amorcer le début d'une inflexion positive au niveau du cycle de son bénéfice par action (BPA)", souligne-t-elle.

"La simple stabilisation de ce dernier a déjà permis une revalorisation du titre en portant le PER à 14-15x le consensus à 12-24 mois depuis la publication supérieure aux attentes du premier trimestre 2026", précise la banque.

"Historiquement, des points d'inflexion similaires (2011, puis 2018-19) ont été suivis par le passé d'une nouvelle expansion au niveau des multiples, parallèlement à des révisions à la hausse des bénéfices", rappelle BofA, qui juge que la valorisation est "peu exigeante" au vu de ces éléments.

Le titre a grimpé de plus de 22% sur le mois écoulé, à comparer avec une progression de seulement 2,6% pour l'indice OMX de la Bourse de Copenhague.