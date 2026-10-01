Pandora ouvre sa plus grande usine au monde, mais la demande pose question

Pandora a annoncé jeudi l'ouverture, au Vietnam, de la plus grande usine de bijoux au monde, un projet appelé à lui permettre d'augmenter de 50% ses capacités de production mondiales.

Destiné à fabriquer 60 millions de pièces par an, le site sera largement consacré à la production de produits en finition platine, le métal que le joailler danois entend désormais privilégier afin de réduire sa dépendance à la volatilité des cours de l'or et de l'argent.

L'usine basée à Ho Chi Minh, dans laquelle le groupe a investi 150 millions de dollars, doit employer quelque 7 000 personnes.

Pandora, qui était jusqu'ici uniquement implanté en Thaïlande, précise que ce centre disposera de technologies "de pointe", qu'il fonctionnera intégralement à base d'électricité renouvelable et qu'il n'utilisera que de l'or et de l'argent entièrement recyclés.

Renforcer la résilience de l'outil de production

Le bâtiment vise à lui permettre de renforcer la solidité de sa chaîne d'approvisionnement.

Avec 8% du chiffre d'affaires, la région Asie-Pacifique ne représente que le troisième débouché de l'entreprise, loin derrière l'Europe (50%) et l'Amérique du Nord (36%), mais il s'agit de sa 2e zone géographique la plus dynamique, derrière le marché américain.

Affecté par des propos prudents de sa directrice générale, Berta de Pablos-Barbier, qui a reconnu que la demande aux Etats-Unis se stabilisait à un niveau bas, pénalisée par l'inflation et les prix de l'énergie, l'action perdait 4,1% à 796,2 couronnes danoises.

BNP Paribas a par ailleurs abaissé son objectif de cours de 850 à 825 couronnes danoises, réitérant sa recommandation neutre.

Depuis quelques semaines, les analystes commencent à s'inquiéter des répercussions de la dégradation de la conjoncture économique sur l'activité du groupe sur plusieurs marchés clés, d'autant que l'accueil des consommateurs aux nouvelles collections en métal finition platine s'est pour l'instant révélé "mitigé" selon eux.

Pandora a prévu de publier ses résultats du 3e trimestre le 4 novembre prochain. Une réunion stratégique sera organisée à l'occasion.