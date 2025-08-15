Pandora: lourdement sanctionné après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 15/08/2025 à 10:15









(Zonebourse.com) - Pandora dévisse de plus de 12% à Copenhague, après la publication par le fabricant de bijoux de ses résultats de deuxième trimestre 2025, marquée par un repli de sa marge opérationnelle de 1,6 point en comparaison annuelle, à 18,2%.



Le groupe danois explique cette dégradation par 'des vents contraires de 2,3 points liés aux effets de changes, aux matières premières et aux droits de douane', en partie compensés par des efficiences de coûts et des effets prix positifs.



A plus de 7,07 milliards de couronnes danoises, son chiffre d'affaires a augmenté de 8% en organique, une croissance portée par l'expansion du réseau pour cinq points tandis que les ventes en comparable ont progressé de 3%.



Affichant une croissance des ventes comparables de 2% en juillet, Pandora maintient ses objectifs annuels d'une marge opérationnelle d'environ 24% et d'une croissance organique de 7-8%, tout en notant 'l'incertitude macroéconomique élevée'.





