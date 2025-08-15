Pandora: lourdement sanctionné après ses trimestriels
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 10:15
Le groupe danois explique cette dégradation par 'des vents contraires de 2,3 points liés aux effets de changes, aux matières premières et aux droits de douane', en partie compensés par des efficiences de coûts et des effets prix positifs.
A plus de 7,07 milliards de couronnes danoises, son chiffre d'affaires a augmenté de 8% en organique, une croissance portée par l'expansion du réseau pour cinq points tandis que les ventes en comparable ont progressé de 3%.
Affichant une croissance des ventes comparables de 2% en juillet, Pandora maintient ses objectifs annuels d'une marge opérationnelle d'environ 24% et d'une croissance organique de 7-8%, tout en notant 'l'incertitude macroéconomique élevée'.
