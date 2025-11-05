Pandora abaisse sa prévision annuelle de croissance des ventes

A view of a shop of the Danish jewellery maker Pandora in Copenhagen

La marque danoise de bijoux Pandora a abaissé mercredi sa prévision de croissance des ventes comparables pour l'ensemble de l'année et a fait état d’une progression des ventes en-deçà des attentes au troisième trimestre, pénalisée par un recul en Europe.

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 880 millions de couronnes danoises (117,85 millions d'euros), en baisse par rapport aux 980 millions enregistrés il y a un an. Les analystes tablaient sur un bénéfice d'exploitation de 873 millions de couronnes, selon un consensus fourni par Pandora.

La croissance des ventes comparables de 2% a été inférieure aux 3% attendus. En Europe, les ventes comparables ont baissé de 1% en raison d'un ralentissement en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France et en Italie.

Le titre Pandora a reculé de 38% depuis le début de l'année, car les droits de douane américains et la flambée du prix de l'argent, un matériau clé de ses bijoux, ayant alourdi ses coûts, tandis que les consommateurs se montrent plus prudents sur leurs dépenses non essentielles.

Pandora a abaissé ses prévisions de croissance des ventes comparables pour cette année à 3-4 %, contre 4-5% précédemment, mais a maintenu sa prévision de croissance organique de 7-8 %.

Le fabricant de bracelets à breloques a indiqué que ses ventes comparables avaient augmenté de 4% en octobre, marquant un bon début pour la période cruciale des achats de Noël.

(Rédigé par Helen Reid, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)