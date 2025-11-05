 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 073,34
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Pandora abaisse sa prévision annuelle de croissance des ventes
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 09:21

A view of a shop of the Danish jewellery maker Pandora in Copenhagen

A view of a shop of the Danish jewellery maker Pandora in Copenhagen

La marque danoise de bijoux Pandora a abaissé mercredi sa prévision de croissance des ventes comparables pour l'ensemble de l'année et a fait état d’une progression des ventes en-deçà des attentes au troisième trimestre, pénalisée par un recul en Europe.

Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 880 millions de couronnes danoises (117,85 millions d'euros), en baisse par rapport aux 980 millions enregistrés il y a un an. Les analystes tablaient sur un bénéfice d'exploitation de 873 millions de couronnes, selon un consensus fourni par Pandora.

La croissance des ventes comparables de 2% a été inférieure aux 3% attendus. En Europe, les ventes comparables ont baissé de 1% en raison d'un ralentissement en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France et en Italie.

Le titre Pandora a reculé de 38% depuis le début de l'année, car les droits de douane américains et la flambée du prix de l'argent, un matériau clé de ses bijoux, ayant alourdi ses coûts, tandis que les consommateurs se montrent plus prudents sur leurs dépenses non essentielles.

Pandora a abaissé ses prévisions de croissance des ventes comparables pour cette année à 3-4 %, contre 4-5% précédemment, mais a maintenu sa prévision de croissance organique de 7-8 %.

Le fabricant de bracelets à breloques a indiqué que ses ventes comparables avaient augmenté de 4% en octobre, marquant un bon début pour la période cruciale des achats de Noël.

(Rédigé par Helen Reid, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les portraits de Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran, devant l'Assemblée nationale à Paris, le 25 mars 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    En Iran, premières heures de semi-liberté pour Kohler et Paris à l'ambassade de France
    information fournie par AFP 05.11.2025 10:02 

    Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux Français sortis mardi de prison en Iran et que Paris considérait comme des "otages d'Etat", vivaient mercredi leurs premières heures de semi-liberté à l'ambassade de France après trois ans et demi d'éprouvante détention, ... Lire la suite

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe ouvre en baisse, le moral reste plombé par les craintes d'une bulle IA
    information fournie par Reuters 05.11.2025 10:01 

    Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance mercredi, le climat restant plombé par les inquiétudes concernant les valorisations élevées des actions technologiques après un rallye récent. À Paris, le CAC 40 perd 0,33% à 8.040,57 points ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent dans le rouge
    information fournie par AFP 05.11.2025 09:49 

    Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge, dans le sillage de Wall Street, les investisseurs montrant moins d'appétit pour le risque face aux valorisations colossales des valeurs liées à l'IA. Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris cédait 0,52%, ... Lire la suite

  • Une personne passe devant une boutique Marks & Spencer près de Marble Arch sur Oxford Street, à Londres
    M&S: Le bénéfice du S1 plombé par l'impact du piratage informatique
    information fournie par Reuters 05.11.2025 09:23 

    Marks & Spencer a fait état mercredi d'une baisse de 55,4% de son bénéfice sous-jacent au premier semestre, une performance qui reflète l'impact du piratage informatique survenu en avril et qui a forcé le géant britannique du détail à suspendre les commandes

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank