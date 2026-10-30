Panasonic-Augmentation du bénéfice d'exploitation au T2, prévisions revues à la hausse

La société japonaise Panasonic Holdings 6752.T a annoncé vendredi que le résultat d'exploitation de sa division énergie avait bondi à 55,6 milliards de yens (315,27 millions d'euros) au deuxième trimestre, contre 1,2 milliard de yens un an plus tôt, grâce à la hausse des ventes de batteries pour véhicules et de systèmes de stockage d'énergie destinés aux centres de données.

* Panasonic a revu à la hausse de 16% ses prévisions de bénéfice annuel pour la division pour l'exercice se terminant en mars 2027, les portant à 198 milliards de yens contre 171 milliards précédemment. L'entreprise fabrique des batteries pour Tesla TSLA.O et d'autres constructeurs de véhicules électriques.

* Elle a également revu à la hausse ses prévisions de résultat d’exploitation pour cette période de 120 milliards de yens, soit 20%, pour les porter à 710 milliards de yens, en partie portées par une croissance supérieure aux prévisions de ses activités liées à l’intelligence artificielle.

* Panasonic a indiqué que le résultat d’exploitation trimestriel de cette division avait progressé grâce à la hausse des ventes de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord et de systèmes de stockage d’énergie pour centres de données.

* Le groupe a précisé que la demande de batteries embarquées de la part de clients stratégiques continuait de surpasser celle du marché global.

(Rédigé par Daniel Leussink; Version française Rihab Latrache)