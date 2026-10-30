 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Panasonic-Augmentation du bénéfice d'exploitation au T2, prévisions revues à la hausse
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 08:58

Ajouter Boursorama à vos sources

La société japonaise Panasonic Holdings 6752.T a annoncé vendredi que le résultat d'exploitation de sa division énergie avait bondi à 55,6 milliards de yens (315,27 millions d'euros) au deuxième trimestre, contre 1,2 milliard de yens un an plus tôt, grâce à la hausse des ventes de batteries pour véhicules et de systèmes de stockage d'énergie destinés aux centres de données.

* Panasonic a revu à la hausse de 16% ses prévisions de bénéfice annuel pour la division pour l'exercice se terminant en mars 2027, les portant à 198 milliards de yens contre 171 milliards précédemment. L'entreprise fabrique des batteries pour Tesla TSLA.O et d'autres constructeurs de véhicules électriques.

* Elle a également revu à la hausse ses prévisions de résultat d’exploitation pour cette période de 120 milliards de yens, soit 20%, pour les porter à 710 milliards de yens, en partie portées par une croissance supérieure aux prévisions de ses activités liées à l’intelligence artificielle.

* Panasonic a indiqué que le résultat d’exploitation trimestriel de cette division avait progressé grâce à la hausse des ventes de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord et de systèmes de stockage d’énergie pour centres de données.

* Le groupe a précisé que la demande de batteries embarquées de la part de clients stratégiques continuait de surpasser celle du marché global.

(Rédigé par Daniel Leussink; Version française Rihab Latrache)

Véhicules électriques

Valeurs associées

PANASONIC HLDGS
21,200 EUR Tradegate +1,44%
PANASONIC HLDGS
2 968,500 JPY LSE +86,29%
TESLA
403,3000 USD NASDAQ -0,23%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
23,5 -12,31%
Pétrole Brent
117,12 +1,26%
CAC 40
7 986,83 +0,21%
SANOFI
79,63 +4,57%
CREDIT AGRICOLE SA
15,035 -1,70%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank