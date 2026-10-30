Suisse: les perspectives économiques se tassent légèrement en octobre, selon un baromètre

( AFP / ODD ANDERSEN )

Les perspectives pour l'économie suisse se sont légèrement tassées en octobre après cinq mois ininterrompus de rebond mais restent solides, notamment grâce à l'industrie, selon le baromètre du KOF publié vendredi.

En octobre, cet indicateur qui permet de jauger la tendance à court terme pour le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, a perdu 1,5 point pour revenir à 107,6 points, a indiqué le Centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich dans un communiqué.

Avec le conflit au Moyen-Orient, ce baromètre avait brusquement chuté en mars et avril, mais avait commencé à se redresser dès le mois de mai, puis avait augmenté mois après mois pour revenir en septembre à son plus haut niveau depuis fin 2021.

Malgré ce recul en octobre, le baromètre se situe toujours "au-dessus de la moyenne à moyen terme", ont souligné les chercheurs de cet institut zurichois dans le communiqué, estimant que "les perspectives pour la conjoncture suisse restent solides".

Dans le détail, les indicateurs concernant la demande des ménages et la demande extérieure ont légèrement reculé en octobre.

Les prestataires de services financiers et d'assurances sont également sous pression, mais ces replis sont "atténués par les perspectives positives des indicateurs de l'industrie", expliquent les chercheurs de l'institut zurichois.

Après une hausse de 0,5 % au premier trimestre, le PIB de la Suisse avait enregistré une hausse de 1,5 % au deuxième trimestre, sous l'effet d'un bond des exportations de produits pharmaceutiques, un des piliers de l'économie helvétique.

Cette accélération inattendue au deuxième trimestre avait amené le ministère de l'Économie à relever sa prévision de croissance pour l'ensemble de l'année 2026, à 1,7 %, contre 0,9 % attendu auparavant.

Mi-septembre, il avait dit ne pas exclure "un certain mouvement inverse" durant la seconde moitié de l'année, mais avait estimé que "la conjoncture reste fondamentalement sur la voie de la reprise".

L'industrie, le deuxième secteur d'exportation helvétique, bénéficie notamment de la demande pour les équipements destinés à la construction de centres de données avec la vague d'investissements dans l'intelligence artificielle.

Le ministère de l'Économie doit publier sa première estimation pour le PIB au troisième trimestre le 16 novembre.