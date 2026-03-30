Palo Alto rebondit alors que son PDG rachète des actions après la baisse induite par Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O rebondissent de 4,6 % à 153,83 $ dans les échanges de l'après-midi de lundi après que le directeur général a révélé avoir acheté pour 10 millions de dollars d'actions alors qu'elles baissaient vendredi

** Les actions PANW enregistrent leur plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le bond de 13,4 % réalisé le 9 avril 2025 ** Selon le dépôt réglementaire en fin de journée vendredi, le directeur général Nikesh Arora a acheté 68 085 actions dans une fourchette de 146,87 $ à 147,48 $ chacune

** Les transactions ont porté la participation directe d'Arora dans PANW à 343 394 actions. Il détenait indirectement 32 010 actions par l'intermédiaire d'une entité d'investissement et 726 542 actions par l'intermédiaire d'un trust de rente, selon le dépôt

** L'achat par des initiés est généralement considéré par les investisseurs comme un signal haussier et une preuve de confiance dans les perspectives commerciales d'une entreprise ** Les actions de PANW ont perdu 6% le vendredi, tandis que des entreprises comme CrowdStrike CRWD.O ont également chuté, après un rapport selon lequel la startup d'IA Anthropic développe un nouveau modèle avancé appelé "Claude Mythos" qui présente des risques potentiels pour la sécurité

** La société PANW, basée à Santa Clara, en Californie, compte ~816 millions d'actions en circulation

** Même avec une avance sur la séance, l'action est en baisse de ~17% depuis le début de l'année, contre 13% pour l'indice S&P 500 Tech .SPLRCT et ~7% pour le S&P 500 .SPX .

** La note moyenne des 56 analystes couvrant le titre est "acheter"; PT médian 210 $, selon les données de LSEG