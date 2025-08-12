Palo Alto progresse grâce à la hausse du prix cible de Piper Sandler et au relèvement de sa note à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de Palo Alto Networks PANW.O sont en hausse de 1,9 % à 171,2 $ avant le marché

** La société de cybersécurité est passée de "neutre" à "surpondérer" par Piper Sandler; elle a relevé ses prévisions de 200 $ à 225 $, ce qui représente une hausse de 34 %

** Cites le succès précoce de la stratégie de plateforme de la société qui booste les réservations et la croissance future des revenus

** À propos de l'acquisition de CyberArk , "PANW acquiert l'un des actifs de la plus haute qualité dans le domaine de la sécurité pour accélérer encore l'opportunité de consolidation", a déclaré Piper

** 38 des 54 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 14 à "conserver" et 2 à "vendre" ou moins; le PT médian est de 215 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, PANW a baissé de 7,6 % cette année