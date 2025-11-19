 Aller au contenu principal
Palo Alto Networks recule avant la publication de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 20:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** Les actions de Palo Alto Networks PANW.O ont baissé de 0,1% à 200,79 $ ce mercredi, avant la publication des résultats trimestriels de la société de cybersécurité après la clôture de la bourse

** Les analystes s'attendent à un BPA ajusté de 89 cents, en hausse de ~14% par rapport à l'année dernière, sur un chiffre d'affaires de ~2,5 milliards de dollars, en hausse de 15% ** Le chiffre d'affaires et le BPA ajusté de la société ont dépassé les attentes à chaque fois au cours des 8 derniers trimestres

** Les investisseurs seront attentifs aux offres de cybersécurité alimentées par l'IA de PANW suite à son acquisition de la société israélienne de cybersécurité CyberArk Software CYBG.F pour environ 25 milliards de dollars en juillet

** Parmi les 54 analystes couvrant PANW, la note moyenne est "acheter" et le PT médian est de 228,00 $, en hausse par rapport à 223,68 $ il y a un mois

** PANW est en hausse de 10,5 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 16,6 % pour l'indice composite NASDAQ

.IXIC

