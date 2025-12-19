Palo Alto Networks profite de l'accord avec Google Cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 décembre - ** Les actions de la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O ont augmenté de 2,8 % à 191 $ avant bourse
** Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O et PANW annoncent un partenariat élargi ; une source a déclaré à Reuters que l'accord était de loin le plus important accord de services de sécurité de Google Cloud
** Le contrat comprend un engagement de PANW à payer "près de 10 milliards de dollars" à Google Cloud sur plusieurs années
** Les dirigeants des deux entreprises ont refusé de commenter les chiffres spécifiques du contrat
** Jusqu'à la dernière clôture, PANW avait gagné 2,2 % depuis le début de l'année
