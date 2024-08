Palo Alto Networks optimiste sur ses prévisions 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Sa marge de trésorerie disponible ajustée devrait se situer entre 37 et 38%.

Son bénéfice net dilué par action (non-GAAP) devrait être compris entre 6,18 et 6,31 dollars, soit une croissance de 9 à 11% par rapport à l'année précédente.

Le groupe vise une marge d'exploitation (non-GAAP) comprise entre 27,5 et 28%.

Pour l'année 2025, le spécialiste de la sécurité des réseaux table sur un chiffre d'affaires compris entre 9,10 et 9,15 milliards de dollars, soit une croissance de 13 à 14% en glissement annuel.

(AOF) - Les revenus de l'exercice 2024 de Palo Alto Networks ont augmenté de 16% d'une année sur l'autre pour atteindre 8 milliards de dollars. Sur cette période, son bénéfice net a nettement progressé passant de 440 millions de dollars à 2,578 milliards de dollars. Le bénéfice net par action de base passe de 1,45 à 8,07 dollars. En outre, son bénéfice d'exploitation a progressé sur un an passant de 387,3 à 683.9 millions de dollars. Sa marge brute est passé de 4,983 milliards de dollars à 5,968 milliards de dollars.

