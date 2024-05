Palo Alto Networks : les prévisions de facturations déçoivent

(AOF) - Palo Alto Networks est attendu en forte baisse en raison de perspectives de facturations décevantes. En février, le spécialiste de la sécurité des réseaux avait lancé un avertissement sur ses revenus. Au troisième trimestre, clos fin avril, de l’exercice 2024, le groupe a enregistré un bénéfice net de 278,8 millions de dollars, soit 79 cents par action, contre un profit de 107,8 millions de dollars, ou 31 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, son bénéfice par action s’est élevé à 1,32 dollar, dépassant de 7 cents le consensus.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 15% à 1,98 milliard de dollars alors que le marché visait 1,97 milliard.

Au quatrième trimestre, Palo Alto Networks vise des facturations comprises entre 3,43 et 3,48 milliards de dollars, soit une croissance comprise entre 9% et 10%. Le bénéfice par action ajusté est en revanche anticipé entre 1,40 dollar et 1,42 dollar. Le marché prévoit respectivement 3,47 milliards de dollars et 1,41 dollar.

