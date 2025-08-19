Palo Alto Networks : des perspectives annuelles supérieures aux attentes du marché

(AOF) - Les revenus annuels de Palo Alto Networks sur l’exercice 2024/2025 ont augmenté de 15% sur un an pour atteindre 9,22 milliards de dollars. Ils ont dépassé les attentes du groupe qui anticipait des revenus entre 9,17 et 9,19 milliards de dollars. Le résultat opérationnel passe de 684 millions de dollars à 1,24 milliard de dollars. La marge brute ressort à 6,76 milliards de dollars, contre 5,96 milliards de dollars un an auparavant. En revanche, le bénéfice net recule passant de 2,57 milliards à 1,13 milliard de dollars. Par action, le bénéfice passe de 4,04 à 1,71 dollar sur un an.

Pour l'exercice 2025/2026, Palo Alto Networks vise des revenus entre 10,47 et 10,52 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 14% par rapport à l'exercice précédent. Il est supérieur à l'estimation moyenne des analystes selon les données compilées par LSEG 10,43 milliards de dollars.

Le spécialiste de la sécurité des réseaux anticipe une marge opérationnelle hors GAAP dans la fourchette de 29,2 à 29,7%.

Le bénéfice net dilué par action non GAAP devrait se situer entre 3,75 et 3,85 dollars. Les analystes anticipent un bénéfice de 3,67 dollars par action.

La marge de flux de trésorerie libre ajustée devrait être comprise entre 38 et 39%.

AOF - EN SAVOIR PLUS