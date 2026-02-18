 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Palo Alto Networks chute après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 10:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions de la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O chutent de 7,34% à 151,50 dollars dans les échanges de pré-marché

** La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels mardi, citant la hausse des coûts liés aux récentes acquisitions visant à renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle

** La société prévoit des dépenses en espèces de 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre pour l'acquisition de CyberArk, après avoir dépensé 2,6 milliards de dollars pour Chronosphere au trimestre précédent

**Nous voyons toujours PANW comme un gagnant clair à long terme dans la sécurisation de l'IA de bout en bout, intégrant maintenant des capacités pour la sécurité de l'identité et l'observabilité par le biais d'acquisitions récentes, alors que la course à l'agentivité dans la cybersécurité s'intensifie", déclare le courtier Piper Sandler

** Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 3,65 et 3,70 dollars par action pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 3,80 à 3,90 dollars

** La note moyenne de 55 analystes sur l'action est "acheter"; leur PT médian est de 220 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 11,23% depuis le début de l'année

Valeurs associées

PALO ALTO NETWORKS
163,5000 USD NASDAQ -2,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/02/2026 à 10:38:28.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Charli xcx sur le tapis rouge pour la première du faux documentaire "The Moment"
    Charli xcx sur le tapis rouge pour la première du faux documentaire "The Moment"
    information fournie par AFP Video 18.02.2026 11:19 

    L'artiste britannique Charli xcx rejoint ses co-stars et son équipe pour la première britannique de son faux documentaire sur sa tournée, « The Moment ». Le film satirise les conséquences de son album à succès « brat », sorti en 2024, alors que des dirigeants avides ... Lire la suite

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Casino repousse la date de publication de ses résultats 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 11:11 

    Le groupe Casino, très endetté, repousse jusqu'au 31 mars au plus tard la publication de ses résultats annuels, en raison de "la poursuite des négociations" concernant sa "structure financière", a-t-il annoncé mercredi. Le distributeur (Monoprix, Franprix, CDiscount...) ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 11:10 

    L'action du géant suisse Glencore grimpe mercredi en Bourse après la publication de ses résultats pour 2025 au terme d'une année complexe, marquée par une envolée des cours du cuivre et des métaux précieux et une chute du charbon et pétrole. Le groupe, basé à Baar ... Lire la suite

  • Une illustration montre un modèle miniature de Donald Trump imprimé en 3D et des drapeaux russe et ukrainien
    Reprise des discussions Ukraine-Russie à Genève, Kyiv sous pression
    information fournie par Reuters 18.02.2026 11:08 

    Les négociateurs ukrainiens et russes ont entamé mercredi une deuxième ‌journée de négociations à Genève alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est plaint de subir une pression excessive de la part de ​son homologue américain Donald Trump pour parvenir ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank