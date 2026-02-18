Palo Alto Networks chute après la révision à la baisse de ses prévisions de bénéfices annuels

18 février - ** Les actions de la société de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O chutent de 7,34% à 151,50 dollars dans les échanges de pré-marché

** La société a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels mardi, citant la hausse des coûts liés aux récentes acquisitions visant à renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle

** La société prévoit des dépenses en espèces de 2,3 milliards de dollars au troisième trimestre pour l'acquisition de CyberArk, après avoir dépensé 2,6 milliards de dollars pour Chronosphere au trimestre précédent

**Nous voyons toujours PANW comme un gagnant clair à long terme dans la sécurisation de l'IA de bout en bout, intégrant maintenant des capacités pour la sécurité de l'identité et l'observabilité par le biais d'acquisitions récentes, alors que la course à l'agentivité dans la cybersécurité s'intensifie", déclare le courtier Piper Sandler

** Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 3,65 et 3,70 dollars par action pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 3,80 à 3,90 dollars

** La note moyenne de 55 analystes sur l'action est "acheter"; leur PT médian est de 220 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 11,23% depuis le début de l'année