Palmarès de Colombus Consulting sur la digitalisation et l'expérience client

(AOF) - Le cabinet Colombus Consulting a distingué les champions de la digitalisation de la relation client en gestion privée et de fortune en France. Le première édition en France de son étude " Digitalisation & Expérience Client de la gestion privée/fortune " a été effectuée au premier trimestre, auprès de 34 acteurs et a réuni plus de 30 indicateurs autour de quatre thèmes : site web, application mobile, marketing digital et réseaux sociaux.

À la première place, on retrouve la wealthrech Finary qui a réalisé de bonnes performances dans l'ensemble des quatre catégories. Finary a bénéficié d'une forte audience sur son site web, mais aussi d'une performance remarquée en marketing digital notamment en search et en paid social. Elle est également présente sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Youtube.

En deuxième position, LCL Banque Privée s'est distingué grâce à la qualité de l'expérience utilisateur de son site web et son fort positionnement sur le paid display (recours aux bannières publicitaires).

Enfin, sur la troisième marche du podium on retrouve BNP Paribas Banque Privée, qui a profité de son très bon positionnement sur son application mobile. Cette dernière est particulièrement bien notée et régulièrement mise à jour.