 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Palisade Bio en hausse ; un médicament contre les maladies intestinales sous les feux de la rampe lors d'une conférence mondiale
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 15:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Palisade Bio PALI.O augmentent de 1,7 % à 1,78 $ avant la mise sur le marché

** La société indique que son médicament expérimental contre la colite ulcéreuse, le PALI-2108, sera présenté lors de deux conférences médicales majeures l'année prochaine

** La colite ulcéreuse est une maladie chronique de l'intestin qui provoque une inflammation et des saignements dans le côlon

** PALI affirme que les données préliminaires montrent que tous les patients ont répondu au traitement sans problème de sécurité grave

** Des présentations sont prévues au Crohn's & Colitis Congress à Las Vegas et au European Crohn's and Colitis Organisation Congress à Stockholm - PALI

** L'entreprise déclare qu'elle prépare une étude plus importante de 12 semaines et qu'elle planifie des recherches sur la maladie de Crohn

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 42% au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

PALISADE BIO
1,7850 USD NASDAQ +2,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank