Palisade Bio en hausse ; un médicament contre les maladies intestinales sous les feux de la rampe lors d'une conférence mondiale

16 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Palisade Bio PALI.O augmentent de 1,7 % à 1,78 $ avant la mise sur le marché

** La société indique que son médicament expérimental contre la colite ulcéreuse, le PALI-2108, sera présenté lors de deux conférences médicales majeures l'année prochaine

** La colite ulcéreuse est une maladie chronique de l'intestin qui provoque une inflammation et des saignements dans le côlon

** PALI affirme que les données préliminaires montrent que tous les patients ont répondu au traitement sans problème de sécurité grave

** Des présentations sont prévues au Crohn's & Colitis Congress à Las Vegas et au European Crohn's and Colitis Organisation Congress à Stockholm - PALI

** L'entreprise déclare qu'elle prépare une étude plus importante de 12 semaines et qu'elle planifie des recherches sur la maladie de Crohn

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 42% au cours de l'année écoulée