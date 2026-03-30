Palantir Technologies renouvelle et étend son partenariat avec Stellantis
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 09:40
Dans le cadre de ce partenariat renouvelé, Stellantis étendra son utilisation de Palantir Foundry et commencera à déployer la plateforme d'intelligence artificielle Palantir (AIP) dans certaines fonctions et régions.
Foundry offre un environnement unifié pour la gestion et l'exploitation des données, tandis qu'AIP propose des outils permettant d'intégrer les capacités d'IA aux flux de travail existants de manière contrôlée et encadrée.
L'utilisation combinée de ces plateformes permettra aux équipes de Stellantis de consolider des ensembles de données auparavant fragmentés, d'améliorer la transparence et d'accélérer la prise de décision au sein d'opérations industrielles complexes.
L'intégration d'AIP s'appuie sur l'ontologie de données existante de Stellantis dans Foundry, facilitant ainsi la connexion des capacités d'IA générative aux données internes, aux règles métier et aux processus décisionnels de l'entreprise.
"En combinant Foundry et AIP, nous aidons Stellantis à intégrer une IA sécurisée et gouvernée au coeur de ses opérations, transformant ainsi les données en un avantage décisif pour chaque fonction et zone géographique", explique-t-on chez Palantir.
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