Palantir surperforme, Wedbush se dit optimiste pour les années à venir
Peu avant 11h00, le titre affiche un gain de 0,8%, à comparer avec une hausse de 0,3% pour le Nasdaq, donnant une valorisation boursière de plus de 428 milliards. Ses gains depuis le début de l'année dépassent 138%.
De retour d'un événement client organisé hier par le groupe de hautes technologies, Wedbush explique être ressorti de la réunion encore plus optimiste sur le dossier.
Le bureau d'études indique que les démonstrations faites autour des offresFoundry, AIP et Ontology ont montré à quel point ses logiciels pouvaient automatiser et améliorer les opérations au sein de presque tous les secteurs d'activité, avec une demande qui explose principalement aux Etats-Unis.
D'après Wedbush, beaucoup de futurs clients découvrent Palantir par bouche-à-oreille et sont impressionnés en découvrant les cas d'usage qui se présentent à eux, ce qui pousse les nouveaux clients comme les anciens à s'engager davantage.
Dans sa note, le cabinet de recherche réagit également au lancement, cette semaine, de l'initiative "Chain Reaction" en collaboration avec CenterPoint Energy et Nvidia visant à résoudre les limites actuelles des infrastructures électriques et à accélérer la construction des capacités nécessaires à l'IA.
Selon l'analyste, qui affiche une opinion "surperformance" et un objectif de cours de 230 dollars sur le titre, ces partenariats tout comme l'avance technologique dont jouit aujourd'hui Palantir lui ouvrent un chemin potentiel vers une valorisation de plus de 1.000 milliards de dollars dans les années à venir.
Valeurs associées
|179,7700 USD
|NASDAQ
|+1,04%
