 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Palantir signe un contrat avec HD Hyundai d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars ; le directeur général Karp est "optimiste" pour la Corée
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 15:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jeffrey Dastin

L'entreprise technologique américaine Palantir a conclu un accord important pour vendre davantage de logiciels à HD Hyundai, intensifiant ainsi ses activités dans l'industrie lourde en Corée du Sud.

L'accord représente des centaines de millions de dollars pour Palantir sur plusieurs années, a déclaré mardi à Reuters une personne au fait du dossier. Palantir a refusé de commenter les termes de l'accord.

Valeurs associées

PALANTIR TECHNOLOGIES
170,9738 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank