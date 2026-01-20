Palantir signe un contrat avec HD Hyundai d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars ; le directeur général Karp est "optimiste" pour la Corée

L'entreprise technologique américaine Palantir a conclu un accord important pour vendre davantage de logiciels à HD Hyundai, intensifiant ainsi ses activités dans l'industrie lourde en Corée du Sud.

L'accord représente des centaines de millions de dollars pour Palantir sur plusieurs années, a déclaré mardi à Reuters une personne au fait du dossier. Palantir a refusé de commenter les termes de l'accord.