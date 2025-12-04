Palantir s'associe à Nvidia et CenterPoint Energy pour créer un logiciel destiné à accélérer la construction de centres de données d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Palantir Technologies

PLTR.O , Nvidia NVDA.O et l'entreprise de services publics américaine CenterPoint Energy CNP.N ont déclaré jeudi qu'ils développent une nouvelle plateforme logicielle pour accélérer la construction de nouveaux centres de données d'intelligence artificielle.

Le nouveau système logiciel sera appelé Chain Reaction. Il cherchera à aider les entreprises qui construisent des centres de données d'intelligence artificielle, qui peuvent consommer autant d'électricité qu'une petite ville, à relever les défis liés à l'obtention des permis, à la chaîne d'approvisionnement et à la construction. Les cadres impliqués dans le projet ont déclaré que Chain Reaction utilisera des outils d'intelligence artificielle pour aider ses clients.

Le système Chain Reaction s'appuiera sur des travaux antérieurs entre Palantir et Nvidia, dévoilés le mois dernier , en utilisant l'IA pour résoudre des problèmes logistiques pour des détaillants comme Lowe's LOW.N et d'autres entreprises .

Mais cet effort est plus ambitieux car il entend prendre en compte la chaîne d'approvisionnement et les efforts de construction de différents types d'entreprises, ont déclaré les cadres impliqués dans l'effort. Par exemple, Nvidia travaille avec des partenaires fabricants de puces comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW . CenterPoint travaille à l'obtention de permis et à la construction d'améliorations du réseau électrique.

Tous ces efforts doivent être déployés à temps pour que les projets de centres de données puissent aller de l'avant.

"Il s'agit d'une chaîne d'approvisionnement très complexe", a déclaré Justin Boitano, vice-président pour les produits d'IA d'entreprise chez Nvidia, lors d'une interview. "Tous les partenaires de l'écosystème dans le monde sont concernés lorsque nous construisons cette infrastructure à l'échelle du rack."

L'IA peut aider parce qu'elle est capable de comprendre des données qui ne résident pas toujours dans des systèmes logiciels d'entreprise bien ordonnés. Par exemple, les conversations par courriel entre le service des achats d'une entreprise et un fournisseur peuvent indiquer un retard possible que l'IA peut détecter et aider à formuler un plan de réponse, ont déclaré les dirigeants.

"Qu'il s'agisse de l'entreprise énergétique, du développeur du centre de données, de l'opérateur du centre de données, de l'opérateur du réseau, de l'entreprise de production, les retards de chacun sont en quelque sorte composés les uns des autres, et il y a des interdépendances partout", a déclaré Tristan Gruska, responsable de l'infrastructure énergétique chez Palantir, lors d'une interview.