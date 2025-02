Palantir: retour au zénith, un analyste en soutien information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 17:12









(CercleFinance.com) - Palantir continue de briller lundi à Wall Street et se rapproche de ses records absolus en Bourse dans le sillage de commentaires positifs des analystes de Wedbush Securities.



L'action, en hausse de 352% sur un an, gagne actuellement plus de 3% pour revenir au-delà de 115 dollars, et se rapprocher ainsi de son précédent plus haut historique, établi à plus de 116 dollars.



Dans une étude publiée ce week-end, Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush, souligne que Palantir est aujourd'hui avec Salesforce l'un des deux éditeurs de logiciels les plus intéressants en vue de jouer la thématique de l'IA cette année.



De son point de vue, les résultats impressionnantes et les prévisions spectaculaires dévoilées la semaine passée par celui qu'il considère comme le 'Messi de l'IA' montrent que l'ère de la monétisation a désormais débuté chez les concepteurs de logiciels.



Selon Wedbush, Palantir se trouve 'en première ligne' pour bénéficier des dépenses des entreprises consacrées aux projets d'IA, rappelant que le secteur devrait profiter d'une manne estimée autour de 2.000 milliards de dollars d'investissements au cours des trois prochaines années.



La capitalisation boursière de Palantir atteint désormais 260 milliards de dollars, soit l'équivalent de 90 fois le chiffre d'affaires généré l'an dernier par le groupe de Denver.





Valeurs associées PALANTIR TECHNOLOGIES 114,96 USD NASDAQ +3,71%