Palantir recule malgré la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action Palantir Technologies PLTR.O a reculé de 2% à 143,04 $ lors des échanges avant l'ouverture mardi, après que la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et dépassé les estimations du premier trimestre grâce à une forte demande de la part de ses clients du gouvernement américain et du secteur privé

** Le fournisseur de logiciels d'analyse de données a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 7,65-7,66 milliards de dollars, contre 7,18-7,20 milliards de dollars précédemment, et prévoit également un chiffre d'affaires au deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street

** Malgré ces bons résultats, le directeur financier David Glazer a déclaré lors d'une conférence téléphonique que les dépenses devraient augmenter en 2026, la société investissant dans son plan de produits et dans le recrutement de talents techniques

** Les analystes de Jefferies estiment que la question centrale n'est pas de savoir si la demande pour la plateforme d'IA de la société restera forte, mais si la croissance pourra continuer à s'accélérer à partir d'une base beaucoup plus large, alors que les comparaisons deviendront plus difficiles au cours des prochains trimestres

** L'action PLTR a chuté d'environ 18% depuis le début de l'année, sous-performant le Nasdaq .IXIC , qui a progressé d'environ 8%