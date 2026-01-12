Palantir progresse après que Citi l'a relevé à "acheter" en raison de l'impact de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions de Palantir Technologies PLTR.O sont en hausse de 0,4 % à 178,12 $ lundi

** Les analystes de Citigroup ont relevé la note de la plateforme logicielle gouvernementale de "neutre" à "achat", citant les perspectives d'augmentation des revenus estimés en 2026 dans le cadre de l'augmentation des budgets et des cas d'utilisation de l'IA

** PLTR en bonne voie pour deux séances consécutives de gains ** "Notre mise à niveau est fondée sur notre opinion que 2026 est prête à être une autre année de révisions d'estimations positives significatives, avec

les conversations récentes des DSI + de l'industrie suggérant que les budgets et les cas d'utilisation de l'IA s'accélèrent dans l'entreprise", ont déclaré les analystes de Citigroup dans une note d'investisseur

** Nous voyons également d'importants vents favorables au sein du gouvernement grâce à l'accélération des budgets de la défense et à l'urgence de la modernisation", ont déclaré les analystes

** Citigroup a également augmenté son objectif de cours sur PLTR de 210 à 235 dollars

** Parmi les 27 analystes couvrant PLTR, la note moyenne est "HOLD" et l'objectif de cours médian est de 200 $, selon les données compilées par LSEG

** PLTR est en hausse de 0,2 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 2,2 % pour l'indice composite NASDAQ

.IXIC