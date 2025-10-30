Palantir poursuit les ingénieurs qui l'ont quittée pour créer la société "copieuse" Percepta AI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Daniel Wiessner

Palantir Technologies

PLTR.O a intenté jeudi un procès à deux de ses anciens ingénieurs principaux, les accusant d'avoir utilisé les informations secrètes de l'entreprise de logiciels pour lancer une société "copieuse", Percepta AI. Le procès au tribunal fédéral de Manhattan affirme que Radha Jain et Joanna Cohen se sont vu "confier les joyaux de la couronne de Palantir", notamment le code source et les informations sur les clients, et qu'elles ont violé les accords qu'elles avaient signés avec l'entreprise pour protéger ces informations. Palantir a déclaré qu'à l'instar de son propre logiciel basé sur l'IA , les produits de Percepta sont conçus pour rendre les entreprises et les agences gouvernementales plus efficaces en utilisant les données qu'elles possèdent déjà. Jain a quitté Palantir en novembre 2024 après avoir participé à la conception et au développement de son logiciel phare, et Cohen, qui travaillait sur des solutions d'IA pour des clients individuels, a démissionné en février, selon le procès. Percepta AI, qui appartient à la société de capital-risque General Catalyst , a été dévoilée publiquement au début du mois.

"La tromperie de Jain et Cohen et la violation de leurs accords avec Palantir sont noires et blanches", a déclaré la société dans l'action en justice.

Percepta, qui n'est pas défenderesse dans le procès, et Jain n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Cohen n'a pas pu être jointe dans l'immédiat.

Percepta a embauché au moins 10 anciens employés de Palantir dans les mois qui ont suivi sa création l'année dernière, et près de la moitié de ses effectifs sont d'anciens employés de Palantir, y compris le cofondateur et directeur général Hirsh Jain, selon la plainte.

Palantir affirme que Jain et Cohen ont signé des accords leur interdisant de faire concurrence à l'entreprise pendant un an après leur départ, de solliciter les clients ou les employés de Palantir pendant deux ans et d'utiliser les informations confidentielles de l'entreprise en dehors de leur emploi.

Le procès accuse Jain et Cohen d'avoir violé ces accords et cherche à les obliger à s'y conformer.