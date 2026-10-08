Palantir passe en tête du Nasdaq, Goldman Sachs relève à l'achat

Palantir affiche la plus forte hausse de l'indice Nasdaq 100 jeudi matin à la Bourse de New York, profitant d'une recommandation à l'achat de Goldman Sachs, qui juge que le marché "sur mesure" auquel s'adresse le groupe américain est en train de prendre de l'envergure.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action du spécialiste de l'IA prédictive s'adjuge 3,6% à plus de 201 dollars, alors que l'indice à forte pondération technologique cède 0,4% au même moment.

Dans sa note, Goldman Sachs explique avoir relevé sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "neutre" avec un objectif de cours à 12 mois fixé à 230 dollars, soit un potentiel haussier de 18%, en raison du marché adressable (TAM) vu en forte expansion.

D'après les analystes de la banque américaine, le passage à l'IA souveraine, les applications personnalisées et la stratégie de verticalisation voulue avec l'arrivée de Peter Zaffino, l'ancien DG de l'assureur AIG, l'extension du partenariat avec Nvidia ou encore le développement des néoclouds devraient générer une nouvelle vague de croissance d'ici l'an prochain.

"Le titre est en train de se positionner pour une nouvelle phase de surperformance à l'horizon 2027", assurent-ils dans l'étude.

Un modèle difficile à copier

Ils mettent par ailleurs en avant l'avantage concurrentiel durable que présente son modèle d'ingénieurs déployés sur le terrain (FDE), qui permet à ces derniers de collaborer étroitement avec les équipes produits des clients afin de transformer des applications sur-mesure en fonctionnalités automatisées, notamment via l'IA, un processus difficile à répliquer par les concurrents.

Goldman mentionne également la montée en puissance de sa coopération avec le gouvernement américain, estimant que Palantir est récemment passé du statut de fournisseur de programmes ponctuels à celui de partenaire à l'origine de plateformes globales déployées pour l'ensemble de l'armée US.

La firme new-yorkaise fait par ailleurs valoir que le titre se négocie sur la base d'une décote par rapport aux autres valeurs de croissance malgré un taux de progression de l'activité de l'ordre de 100%.

Le titre progresse de plus de 12% cette année, faisant un peu moins bien que l'indice Nasdaq, qui affiche une hausse de 18% depuis le 1er janvier.