Palantir: les résultats impressionnent, le titre flambe information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 15:55









(CercleFinance.com) - Le titre Palantir bondit de plus de 22% mardi à l'ouverture de la Bourse de New York suite à la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu et de la présentation de perspectives favorables pour 2025.



Le spécialiste de l'IA prédictive a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en hausse de 36% à 827,5 millions de dollars au titre du 4ème trimestre, à comparer avec un consensus de 775 millions de dollars.



Sur le plan commercial, le groupe indique avoir conclu 129 contrats d'une valeur de plus d'un million d'euros au cours du trimestre, 58 d'un montant d'au moins cinq millions et 32 d'une somme de plus de 10 millions.



Le bénéfice net ressort à 79 millions de dollars, contre 93,4 millions un an plus tôt.



Pour le premier trimestre 2025, Palantir a déclaré tabler sur un chiffre d'affaires compris entre 858 et 862 millions de dollars, pour un C.A. annuel attendu de 3,74 à 3,76 milliards de dollars environ sur l'ensemble de l'exercice 2025.



'Cela correspond à une solide croissance de 36% au premier trimestre et de 31% pour 2025, ce qui ressort au-dessus du consensus', soulignent les analystes de Mizuho, qui se disent 'très impressionnés' par ces performances.



Le bureau d'études relève en conséquence son objectif de cours sur le titre de 44 à 80 dollars, tout en réitérant son opinion 'sous-performance' en raison de niveaux de valorisation jugés 'impossibles à tenir'.



Si les analystes d'UBS rehaussent eux aussi leur cible, qui passe de 80 à 105 dollars, ils maintiennent leur conseil 'neutre' jugeant là encore le titre 'valorisé à la perfection'.



Chez Jefferies, on souligne que le groupe va devoir accélérer sa croissance à 50% sur les quatre prochaines années afin de justifier ses niveaux de valorisation actuels.



Eternel supporter de la valeur, Dan Ives - l'analyste vedette de Wedbush Securities - renouvelle quant à lui son opinion 'surperformance' avec un objectif rehaussé de 90 à 120 dollars sur le titre, qu'il qualifie toujours de 'Lionel Messi de l'IA'.





Valeurs associées PALANTIR TECHNOLOGIES 106,01 USD NASDAQ +26,59%