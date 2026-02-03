 Aller au contenu principal
Palantir fait un bond en avant grâce à des contrats avec le gouvernement américain qui dopent son chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 10:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions de la société d'analyse de données Palantir PLTR.O grimpent de 12,02% à 165,52 dollars dans les échanges de pré-marché

** La société a publié lundi un chiffre d'affaires total de 1,41 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,33 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit des revenus entre 7,18 et 7,20 milliards de dollars en 2026, contre une estimation moyenne de 6,22 milliards de dollars

** Les recettes provenant du gouvernement américain ont bondi de 66 % pour atteindre 570 millions de dollars

** Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré: "Avec des prévisions pour 2026 visant une croissance de +61%, PLTR est sur la bonne voie pour atteindre 10 milliards de dollars de revenus... soulignant son statut de gagnant incontestable en matière d'IA"

** Palantir a prévu un chiffre d'affaires de 1,53 à 1,54 milliard de dollars pour le premier trimestre, supérieur aux estimations de 1,32 milliard de dollars

** Les entreprises, dont Palantir, qui travaillent avec les services de l'immigration et des douanes des États-Unis (ICE) ont fait l'objet d'un examen minutieux à la suite des tirs mortels sur deux citoyens américains lors d'incidents distincts en janvier

** 10 des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 14 comme "conservée" et 3 comme "vendue" ou inférieure; leur estimation médiane est de 198 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, PLTR a baissé de près de 17% depuis le début de l'année

Valeurs associées

PALANTIR TECHNOLOGIES
147,7600 USD NASDAQ +0,80%
A lire aussi

