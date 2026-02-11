 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Palantir étend son partenariat avec Airbus dans les mégadonnées
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 15:21

Palantir Technologies a annoncé mardi soir la signature d'un accord pluriannuel en vue d'étendre sa collaboration avec Airbus, aux termes duquel l'avionneur continuera de faire appel à ses services afin de faire évoluer sa plateforme de mégadonnées en libre-service, baptisée "Skywise".

Dans un communiqué, le spécialiste américain de l'IA prédictive indique qu'Airbus continuera de s'appuyer sur ses technologies afin de traiter l'énorme quantité de données ("big data") qui alimente cette plateforme numérique, qui permet notamment aux compagnies aériennes de bénéficier d'un historique de l'entretien de leur flotte et d'effectuer une maintenance proactive.

Lancé en 2015, le programme "Skywise" désormais adopté par plus de 50 000 utilisateurs permet plus largement de surveiller en temps réel les systèmes de l'avion grâce à une transmission de données sans fil automatisée en vol et au sol, en vue d'optimiser par exemple la consommation de carburant et les opérations de vol.

Aujourd'hui, ce sont quelque 54% des appareils Airbus en service qui sont connectés à la plateforme Skywise.

Cette extension de contrat intervient alors que Fabrice Brégier, l'ancien directeur général d'Airbus entre 2012 et 2018, occupe depuis 2018 le poste de président de Palantir France.

A titre d'indication, Palantir a remporté 180 contrats d'un montant minimum d'un million de dollars sur le seul 4ème trimestre, dont 84 contrats d'au moins cinq millions de dollars et 61 contrats d'au moins 10 millions de dollars.

L'annonce de cet accord avec le groupe d'aéronautique et de défense européen avait peu d'impact sur son cours de Bourse mercredi matin, puisque le titre Palantir avançait de 0,2% à une vingtaine de minutes de l'ouverture.

L'action Airbus perd actuellement 1,4% sur Euronext Paris.

Valeurs associées

PALANTIR TECHNOLOGIES
134,5300 USD NASDAQ -3,57%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank