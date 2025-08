Palantir: entouré après de solides trimestriels information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 16:25









(Zonebourse.com) - Palantir Technologies bondit de 8% à Wall Street, entouré au lendemain de la publication par le groupe de plateformes logicielles de solides résultats au titre du deuxième trimestre, ainsi que d'un relèvement de ses prévisions annuelles.



Il revendique un BPA ajusté de 0,16 dollar, supérieur à l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en progression de 46% à 464,4 millions de dollars, pour des revenus en hausse de 48% à un peu plus d'un milliard.



'Nous continuons de voir l'impact étonnant de l'exploitation de l'IA. La croissance de nos activités aux États-Unis a bondi à 68% en rythme annuel, et celle des activités commerciales aux États-Unis a grimpé à 93%', pointe son CEO Alex C Karp.



Aussi, Palantir relève ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours, prévoyant désormais notamment un profit opérationnel ajusté entre 1,912 et 1,92 milliard de dollars, ainsi que des revenus entre 4,142 et 4,15 milliards.





Valeurs associées PALANTIR TECHNOLOGIES 175,3200 USD NASDAQ +9,12%