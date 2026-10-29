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Palantir en hausse alors que JP Morgan rejoint le camp des optimistes quant aux opportunités offertes par l'IA
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 12:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action de Palantir Technologies ( PLTR.O ) a progressé de 1,1 % à 198,88 dollars en pré-ouverture jeudi, alors que JP Morgan a lancé la couverture de cette société spécialisée dans les logiciels d'analyse de données avec une recommandation “surpondérer”, invoquant les opportunités liées à la recherche par les clients d'un retour sur investissement dans l'IA

** La société de courtage fixe son objectif de cours à 262 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d’environ 33 % par rapport au dernier cours de clôture; l’objectif de cours médian de LSEG s’établit à 223 dollars

** Brian Essex, analyste chez JPM, explique que la plateforme de la société permet aux entreprises et aux gouvernements de conserver le contrôle de leurs données, de leurs modèles et de leur propriété intellectuelle, ce qui la place en bonne position pour tirer parti de la demande croissante en matière d’IA souveraine

** La société de courtage place PLTR sous surveillance pour des catalyseurs positifs en vue de la publication des résultats de la société prévue le 2 novembre, voyant un potentiel de hausse lié à l’exécution malgré des estimations pour le troisième trimestre globalement conformes au consensus

** PLTR a déclaré la semaine dernière à l’ Reuters que son système d’IA militaire destiné à l’OTAN ne comportait pas de “kill switch”, cherchant ainsi à apaiser les inquiétudes européennes concernant la dépendance vis-à-vis de la technologie américaine

** Sur les 35 analystes couvrant PLTR, la répartition des recommandations est la suivante: 26 “achat fort” ou “achat”, 7 “conserver” et 2 “vendre” ou “vente forte” – LSEG

** À la clôture de mercredi, le titre affichait une hausse d’environ 11 % depuis le début de l’année, sous-performant la hausse d’environ 14 % du Nasdaq .IXIC et celle d’environ 25,5 % du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 12:53:40.

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