Palantir dépasse les prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre grâce à une forte demande du gouvernement américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Palantir Technologies PLTR.O a dépassé lundi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à la demande croissante pour ses logiciels d'analyse de données de la part du gouvernement américain et de clients commerciaux.

La société a annoncé un chiffre d'affaires de 1,63 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,54 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires provenant des clients commerciaux américains a bondi de 133% pour atteindre 595 millions de dollars, tandis que celui provenant des clients du gouvernement américain a augmenté de 84% pour atteindre 687 millions de dollars au premier trimestre.

Le segment gouvernemental américain de Palantir vend des logiciels d'analyse de données et d'IA aux agences de défense et de renseignement, tandis que son activité commerciale aux États-Unis fournit des plateformes d'IA d'entreprise qui aident les sociétés à intégrer des données et à automatiser leurs décisions opérationnelles.

Le système d'IA Maven de la société deviendra un programme officiel du Pentagone , a rapporté Reuters en mars, garantissant ainsi l'utilisation à long terme de la technologie de ciblage d'armes de la société par l'ensemble de l'armée américaine.

"Les États-Unis restent le centre, le cœur constant, de notre activité. Et cette activité est en pleine explosion", a déclaré lundi le directeur général Alex Karp dans une lettre aux actionnaires.