Palantir chute à la suite d'un rapport faisant état de graves lacunes dans le système de communication sur le champ de bataille
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions de Palantir Technologies

PLTR.O sont en baisse de 3,9 % à 179,65 $ à la suite d'un rapport selon lequel une mise à niveau des systèmes de communication sur le champ de bataille de l'armée américaine, entreprise par le fournisseur de logiciels et d'autres sociétés, est très imparfaite

** PLTR est sur le point de mettre fin à quatre séances consécutives de gains et est en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 19 août

** La mise à niveau du réseau de communication de l'armée par Anduril, Palantir et d'autres entreprises présente des problèmes de "sécurité fondamentale" et des vulnérabilités, et devrait être traitée comme un "risque très élevé", a rapporté Reuters , citant un mémo du chef de la technologie de l'armée

** PLTR et Anduril ont eu accès aux contrats lucratifs du Pentagone en promettant de fournir rapidement des armes moins chères et plus sophistiquées que les fournisseurs d'armes de longue date du Pentagone

** Mais le mémo de septembre sur la plateforme NGC2 qui relie les soldats, les capteurs, les véhicules et les commandants avec des données en temps réel dresse un tableau sombre du produit initial

** Les actions de PLTR ont plus que doublé cette année, en hausse de ~139%, comparé à la hausse de ~19% du Nasdaq .IXIC .

