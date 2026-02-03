Palantir augmente ses ventes trimestrielles grâce aux contrats gouvernementaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kanishka Ajmera et Rashika Singh

Les actions de Palantir Technologies PLTR.O ont bondi de 11,5 % dans les échanges avant bourse mardi, les investisseurs pariant sur les outils et services d'intelligence artificielle de qualité militaire de la société après avoir affiché une hausse des ventes trimestrielles, aidée par l'augmentation des dépenses de défense des États-Unis.

Les actions de Palantir, dont le siège est à Denver, ont augmenté de 1 700 % au cours des trois dernières années, ce qui en fait l'une des valeurs les plus performantes dans le domaine de l'intelligence artificielle.

La société, fondée par le milliardaire de la technologie Peter Thiel, avec la CIA comme l'un de ses premiers bailleurs de fonds, a déclaré lundi que les revenus provenant du gouvernement américain ont bondi de 66 % au quatrième trimestre pour atteindre 570 millions de dollars, contribuant à porter le chiffre d'affaires total à 1,41 milliard de dollars, au-dessus des estimations des analystes qui étaient de 1,33 milliard de dollars.

La société d'analyse de données a prévu des ventes supérieures aux estimations pour le premier trimestre et a signalé une forte augmentation des ventes en 2026, en partie grâce aux contrats gouvernementaux.

"Les analystes de Morningstar estiment que les vents politiques favorables à la réindustrialisation et au renforcement des chaînes d'approvisionnement américaines constituent une toile de fond fertile pour les déploiements de logiciels de Palantir qui améliorent l'efficacité des entreprises.

Les actions de Palantir ont chuté de près de 17 % cette année, les investisseurs se méfiant de la valorisation élevée de l'entreprise, avec notamment un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 130,77.

La société devra maintenir ses performances impressionnantes pour justifier son prix actuel, d'autant plus que les comparaisons de croissance future deviennent plus difficiles, selon les analystes de Jefferies.

PALANTIR DÉFEND SA TECHNOLOGIE DE SURVEILLANCE DANS LE CONTEXTE DES MANIFESTATIONS CONTRE ICE

Alex Karp, directeur général de Palantir, a défendu sa technologie de surveillance, soulignant qu'elle comportait des garanties pour empêcher les gouvernements d'aller trop loin.

Il a déclaré que l'entreprise "soutenait de manière critique certaines des opérations les plus intéressantes, les plus complexes et les plus inhabituelles dans lesquelles le gouvernement américain a été impliqué", mais il n'a pas précisé dans quels programmes gouvernementaux Palantir était impliqué.

La déclaration de M. Karp intervient dans un contexte de surveillance accrue des entreprises associées à l'U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), les Américains ayant pris des mesures de rétorsion contre les tactiques agressives de l'ICE en matière d'immigration à la suite des fusillades mortelles de deux citoyens américains lors d'incidents distincts survenus en janvier.

L'année dernière , Palantir a décroché un contrat avec l'ICE pour développer un logiciel de surveillance pour l'application des lois sur l'immigration, ce qui, au 3 juin, représentait sa plus importante adjudication de l'agence parmi 46 contrats fédéraux depuis 2011.