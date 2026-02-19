Océan Indien : Donald Trump exige que Londres garde la possession des îles Chagos, qui abrite une base militaire américano-britannique

Londres prévoit de restituer l'archipel à l'île Maurice et de louer le terrain de sa base militaire via un bail de 100 ans.

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 18 février 2026. ( AFP / SAUL LOEB )

"NE CÉDEZ PAS DIEGO GARCIA !" Donald Trump a demandé mercredi 18 février au Royaume-Uni de ne pas "céder" une base militaire clé dans l'Océan Indien, soulignant sa position stratégique en vas d'attaque contre l'Iran.

Le président américain a ainsi dénoncé le projet de restitution des îles Chagos à l'île Maurice, auprès de qui Londres va ensuite le terrain pour cette base militaire sur Diego Garcia. Cet accord est "crucial pour la sécurité du Royaume-Uni et de (ses) principaux alliés" , a dit un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué. C'est "le seul moyen de garantir l'avenir sur le long terme de cette base militaire vitale", a-t-il ajouté.

"NE CÉDEZ PAS DIEGO GARCIA !", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, quelques heures après que le département d'État a à nouveau soutenu l'accord britannique. Le département d'État a fait savoir mardi qu'il allait entamer la semaine prochaine des discussions avec l'île Maurice concernant la base américano-britannique hautement stratégique de Diego Garcia.

Nouveau revirement de Donald Trump

La décision prise par Londres de restituer les îles Chagos à l'île Maurice avait d'abord provoqué la colère de Donald Trump, qui avait fini par dire début février qu'il comprenait cet "accord" tout en affirmant qu'il défendrait la présence militaire des Etats-Unis dans cette zone qu'il juge sensible.

Mais sur Truth mercredi, le président américain affirme que le Premier ministre britannique Keir Starmer "ne devrait en aucun cas perdre le contrôle de Diego Garcia en concluant un bail de 100 ans pour le moins précaire".

"Ce territoire ne devrait pas être retiré au Royaume-Uni et, si cela devait être le cas, cela porterait atteinte à notre grand allié", a-t-il ajouté. Donald Trump précise que "si l'Iran décidait de ne pas conclure d'accord, les États-Unis pourraient être amenés à utiliser Diego Garcia et l'aérodrome situé à Fairford, en Angleterre , afin d'éradiquer toute attaque potentielle menée par un régime hautement instable et dangereux". Le président américain a menacé à de multiples reprises Téhéran d'intervention militaire si les discussions en cours n'aboutissaient pas à un accord sur le programme nucléaire iranien.

Interrogée sur ce revirement apparent, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a répondu que "ce post doit être considéré comme la politique de l'administration Trump".

"Quand vous le voyez sur Truth Social, vous savez qu'il provient directement du président Trump", a-t-elle ajouté devant les journalistes.