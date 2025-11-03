 Aller au contenu principal
Palantir atteint un nouveau sommet avant la publication de son rapport
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 18:21

Le logo de Palantir Technologies. (Crédits: Adobe Stock)

Le logo de Palantir Technologies. (Crédits: Adobe Stock)

3 novembre - ** Les actions de Palantir Technologies PLTR.O sont en hausse de 1,9 % à 204,24 $ après avoir atteint un nouveau record le lundi, la société d'analyse de données et d'intelligence artificielle devant publier ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés ** La semaine dernière, Nvidia NVDA.O et PLTR ont annoncé un accord sur l'IA qui, selon eux, aiderait les entreprises à résoudre les problèmes de logistique, par exemple lorsque les expéditions de produits de l'Asie vers les États-Unis sont retardées par des tempêtes ** En octobre, Snowflake SNOW.N et PLTR ont annoncé un partenariat pour intégrer l'AI Data Cloud de SNOW à la Foundry and Artificial Intelligence Platform de PLTR (AIP)

** Wedbush a augmenté dimanche son PT sur PLTR de 30 $ pour atteindre 230 $, l'objectif de cours le plus élevé du marché, selon LSEG

** Alors que les investisseurs s'inquiètent de la valorisation, Wedbush estime que l'action atteindra une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars au cours des 2 ou 3 prochaines années, car PLTR "développe son activité commerciale pour en faire une machine de plusieurs milliards de dollars qui monétise les cas d'utilisation de la révolution de l'intelligence artificielle"

** Pour le trimestre de septembre, Wall Street s'attend à ce que le chiffre d'affaires de PLTR augmente de 50 % en glissement annuel pour atteindre 1,09 milliard de dollars et à ce que le bénéfice par action ajusté soit de 17 cents contre 10 cents l'année précédente, selon les données de LSEG

** La note moyenne de 26 courtiers sur PLTR est "hold" et le PT médian est de $165

** Avec le mouvement de lundi, l'action PLTR est en hausse de 170% depuis le début de l'année

** PLTR s'est récemment négocié autour de 246 fois les bénéfices à venir, contre une moyenne sur deux ans d'environ 64 fois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

