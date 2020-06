Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pakistan International Airlines suspend 150 pilotes aux brevets "douteux" Reuters • 25/06/2020 à 09:24









KARACHI, Pakistan, 25 juin (Reuters) - La compagnie aérienne Pakistan International Airlines (PIA) va consigner près de 150 de ses 426 pilotes, alors qu'une enquête a indiqué qu'ils pourraient détenir des brevets "douteux", a déclaré jeudi un porte-parole de la compagnie. Cette annonce survient alors que le rapport préliminaire d'enquête sur l'A320 de PIA qui s'est écrasé le 22 mai dernier à Karachi, faisant 97 morts, a également mis en évidence des irrégularités au niveau de la compagnie nationale. (Syed Raza Hassan et Asif Shahzad ; version française Myriam Rivet)

