PAI Partner négocie l’acquisition d’une participation majoritaire dans Cyrus

(AOF) - Le groupe Cyrus annonce être entré en négociations exclusives avec PAI Partners en vue de son entrée au capital en tant qu'actionnaire majoritaire. "Cette opération marquerait une étape décisive dans le développement de Cyrus, qui s'inscrit dans une ambition claire : transformer en profondeur le marché du Wealth Management", précise un communiqué. Les encours de Cyrus dépassent 20 milliards d'euros.

En s'appuyant sur PAI Partners, Cyrus "se doterait des moyens nécessaires pour accélérer sa stratégie de croissance externe en France et à l'international et renforcer les offres du groupe," expliquent les deux sociétés.

" En choisissant PAI Partners, nous affirmons notre volonté de créer une marque forte et d'installer durablement Cyrus dans le paysage de la gestion de fortune au travers d'un nouveau segment “non bancaire”. Cyrus entre dans une nouvelle phase de consolidation du marché de la gestion privée qui s'accélère et de la convergence de la gestion de fortune avec le Family Office ", déclarent Meyer Azogui et Patrick Ganansia, co-présidents du groupe Cyrus qui réinvestiraient significativement dans l'opération.

A l'occasion de celle-ci, Bridgepoint, actionnaire minoritaire de Cyrus depuis 2020, cèderait sa participation.

La transaction est soumise aux approbations réglementaires préalables et devrait être finalisée au 2e trimestre 2026.