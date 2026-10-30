PAG va acquérir une participation de 51 % dans Evergrande Property Services pour 514 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* PAG met en avant les revenus récurrents et le potentiel de création de valeur à long terme de la branche immobilière d'Evergrande

* PAG prévoit de maintenir la cotation de cette division et d’éviter tout changement opérationnel majeur

* Cette cession fait suite à une vente aux enchères concurrentielle organisée par les liquidateurs afin de réaliser les actifs au profit des créanciers et des autres parties prenantes

* Les actions de la division immobilière chutent de 13,5 % après l'annonce

(Ajout de commentaires et de détails sur la valeur et la situation après la conclusion de la transaction)

La société d’investissement PAG, spécialisée dans l’Asie, va acquérir une participation de 51 % dans Evergrande Property Services Group 6666.HK , une filiale du promoteur immobilier China Evergrande Group, lourdement endetté, pour un montant de 4,03 milliards de HK$ (514 millions de dollars), ont annoncé vendredi les deux entités dans un communiqué conjoint.

Cette acquisition marque une étape majeure dans les efforts déployés par les liquidateurs pour vendre des actifs et récupérer des fonds au profit des créanciers de China Evergrande, qui a reçu un total de 46 milliards de dollars de créances. Reuters avait rapporté début octobre que PAG était en pourparlers exclusifs avec les liquidateurs en vue d’acquérir une participation dans la filiale de services.

La vente fait suite à une vente aux enchères concurrentielle organisée par les liquidateurs, selon le communiqué déposé. PAG sera tenu de faire une offre inconditionnelle sur les 5,3 milliards d’actions restantes d’Evergrande Property après avoir pris le contrôle de la société, précise le document.

À 0,8359 HK$ par action, soit une décote de 29 % par rapport au cours de clôture d’Evergrande Property mercredi, l’offre valorise la division à environ 9,04 milliards de HK$, contre une capitalisation boursière d’environ 11,08 milliards de HK$ après la chute de son cours à 1,025 HK$ vendredi.

Le titre avait été suspendu jeudi dans l’attente de l’annonce et a chuté de 13,5 % après la reprise des échanges.

PAG a indiqué dans son communiqué qu’Evergrande Property générait des revenus stables et récurrents grâce à un portefeuille diversifié de biens immobiliers gérés à travers la Chine.

PAG a ajouté que le rachat de cette filiale cotée en Bourse permettrait de lever les incertitudes liées à la liquidation de China Evergrande et de CEG Holdings, et pourrait renforcer la confiance des marchés.

PAG financera l’acquisition et l’offre, si celle-ci est intégralement acceptée, grâce à un financement d’acquisition et à des fonds propres engagés par PAG Fund IV, précise le document.

PAG versera également 500 millions de yuans (75 millions de dollars) à la clôture de l’opération pour couvrir certaines taxes, frais de transaction et autres passifs de CEG Holdings, selon le document.

Goldman Sachs GS.N conseille PAG sur l’acquisition et l’éventuelle offre publique d’achat obligatoire, tandis qu’UBS

UBSG.S et CITIC Securities 600030.SS agissent en tant que conseillers financiers conjoints de China Evergrande et de CEG Holdings.

L’opération reste soumise à l’autorisation des autorités chinoises de la concurrence, entre autres conditions. Les parties peuvent résilier l’accord si ces conditions ne sont pas remplies ou si elles ne font pas l’objet d’une dérogation d’ici le 12 février 2027, selon le document déposé.

China Evergrande, qui fut autrefois le premier promoteur immobilier chinois, s’est retrouvé en défaut de paiement sur la majeure partie de ses 300 milliards de dollars de dettes à la suite de la répression massive menée par Pékin contre le secteur immobilier il y a six ans.

Les liquidateurs de China Evergrande et de CEG Holdings ont informé Evergrande Property il y a un an qu’ils cherchaient à céder la participation de 51,016 %, selon le document déposé.

Evergrande Property gère les logements vendus par China Evergrande Group et d’autres promoteurs, mais une fois la transaction conclue, elle mettra fin à tous ses liens avec sa société mère et sera gérée de manière indépendante, a déclaré une source proche du dossier.

PAG n’a pas souhaité faire d’autres commentaires que ceux figurant dans le document déposé, et Evergrande Property n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

PAG a l’intention de maintenir Evergrande Property cotée à Hong Kong et ne prévoit pas de changements majeurs dans ses activités ou ses effectifs, hormis la nomination de nouveaux administrateurs dès que les règles en matière de rachat le permettront, selon le document déposé.

En 2024, PAG avait mené un groupe d’investisseurs à l’acquisition d’une participation de 60 % dans la branche spécialisée dans les centres commerciaux du promoteur immobilier Dalian Wanda Group, pour un montant de 8,3 milliards de dollars.

(1 dollar = 7,8460 dollars de Hong Kong)

(1 dollar = 6,6610 yuans)