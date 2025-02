Pacte pour une industrie propre: "une opportunité pour l'Europe", selon Air Liquide

( AFP / KIRAN RIDLEY )

La présentation de la stratégie européenne "pour une industrie propre" attendue mercredi à Bruxelles, peut aider l'Europe à "renouveler et transformer son outil industriel" vers la décarbonation, a estimé vendredi le directeur général du groupe de gaz industriels Air Liquide .

"Nous attendons un certain nombre de directions, probablement de simplifications et peut-être de soutien plus marqué à une industrie décarbonée", a dit François Jackow à l'occasion de la présentation des résultats 2024 de son groupe.

La présentation mercredi du "pacte pour une industrie propre" ("clean industrial act" en anglais) par la Commission, censée permettre à la fois d'enrayer le déclin industriel du Vieux continent tout en relançant la croissance, est "évidemment extrêmement importante pour nos clients", a-t-il ajouté.

De par son rôle de concepteur et fournisseur de gaz industriels dans des secteurs très divers allant des hôpitaux aux raffineries en passant par la chimie, l'électronique ou l'agroalimentaire, Air Liquide a un rôle historique d'observateur et d'acteur clé sur les évolutions de l'industrie mondiale.

La "tendance à la décarbonation est une tendance de fonds", a estimé M. Jackow, "elle répond à des besoins, à une urgence climatique, et c'est aussi une opportunité pour l'Europe de renouveler et de transformer son outil industriel".

Air Liquide a notamment sept projets "en construction ou en activité" portant sur des électrolyseurs en Europe afin de produire de l'hydrogène bas carbone.

Aux Etats-Unis, a admis le responsable, les perspectives de décarbonation industrielle via l'hydrogène bas carbone sont plus incertaines depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump.

Une décision pour un gigantesque projet du pétrolier ExxonMobil au Texas pour une production d'hydrogène bas carbone, auquel Air Liquide est associé, "est attendue pour la deuxième partie de l'année", a dit M. Jackow, semblant néanmoins confiant sur sa poursuite, car il s'agit "d'un bon projet économique qui a aujourd'hui un soutien fédéral et local".

S'il est confirmé, ce projet annoncé l'été dernier serait le plus important investissement de l'histoire d'Air Liquide (850 millions de dollars).

Le groupe de gaz est plus prudent sur les sept grands projets de "hubs hydrogène" annoncés aux Etats-Unis par l'administration Biden.

"Ce sont probablement les projets sur lesquels il y a le moins de visibilité aux Etats-Unis" a dit M. Jackow, car cinq des sept projets sont liés au développement d'énergies renouvelables (ENR) qui ont moins la faveur de la nouvelle administration.