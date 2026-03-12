Pacira BioSciences progresse alors que l'activiste DOMA demande une refonte du conseil d'administration et l'éviction du directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Pacira BioSciences PCRX.O augmentent de 4,25 % à 23,80 $ avant la mise sur le marché

** L'investisseur activiste DOMA Perpetual Capital, qui détient une participation d'environ 7,3 %, a nommé trois administrateurs et a demandé le retrait immédiat du directeur général Frank Lee

** DOMA conseille vivement à Pacira d'envisager une vente, arguant que des années de baisse des actions, des objectifs de bénéfices non atteints et des dépenses croissantes ont nui aux actionnaires

** L'investisseur activiste affirme que les actions de Pacira ont baissé de 56 % au cours de la dernière décennie et de 68 % au cours des cinq dernières années, et que la société n'a pas enregistré de bénéfices au cours des deux dernières années

** DOMA critique l'augmentation des salaires des cadres et le déménagement coûteux du siège social, et affirme que Pacira est trop petite pour commercialiser pleinement son principal médicament contre la douleur sans opioïdes, Exparel

** Les actions ont augmenté de ~37% en 2025