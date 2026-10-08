Pacira BioSciences bondit après l'accord de rachat de 1,65 milliard de dollars par Viatris

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(Mises à jour)

8 octobre - ** L'action Pacira BioSciences PCRX.O progresse de 44% pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de trois ans, à 36,30 $

** PCRX est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière jamais observée, si cette tendance se maintient

**Le laboratoire pharmaceutique Viatris VTRS.O va racheter Pacira BioSciences pour 1,65 milliard de dollars en espèces, soit 36,50 dollars par action

** Le prix de l'offre représente une prime d'environ 44,8% par rapport au dernier cours de clôture de Pacira, à 25,20 dollars

** Cette opération permet d’ajouter au portefeuille de Viatris les médicaments antidouleur non opioïdes d’Exparel et de Zilretta, développés par Pacira

** L'action Viatris recule de 2,6% à 17,04 dollars

** J.P. Morgan déclare: "Nous ne pensons pas que cette acquisition modifie de manière significative le profil financier global de VTRS à court et à long terme, et nous anticipons une érosion progressive des ventes d’Exparel à partir de 2030 en raison de l’arrivée de génériques"

** Les deux sociétés prévoient que l'opération sera finalisée d'ici fin 2026

**En tenant compte des fluctuations de la séance, PCRX affiche une hausse de 40,2%et VTRS de 36,8% depuis le début de l’année